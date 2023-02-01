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28 минут назад

В России сократилось число заключенных в системе ФСИН

Lenta.ru

Количество заключенных в российских исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО) уменьшилось в 2022 году на 32,9 тысячи человек. Об этом сообщается в справке на сайте ФСИН.

В России сократилось число заключенных в системе ФСИН
Фото:  Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным ведомства, такие цифры сопоставимы с 2019 и 2020 годами: тогда было зафиксирована снижение на 40 тысяч человек.

По состоянию на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) содержится чуть более 433 тысяч человек. При этом по данным на 1 января 2021 года в системе ФСИН содержалось 466 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Минюст России подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных.

Общество,Минюст России,ФСИН,
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