СМИ: Щербакова увезли с репетиции на скорой

Актеру Борису Щербакову стало плохо перед спектаклем, в результате звезду увезли на скорой прямо с репетиции. Об этом пишет Рен ТВ.
Как уточняется, народный артист России Борису Щербаков готовился сыграть в спектакле «Свободная пара» в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге. Однако артист почувствовал себя плохо на репетиции и ему вызвали скорую помощь.
В результате спектакль участием Щербакова перенесли. На сайте театра указано, что причиной переноса стала болезнь артиста.
Напомним, год назад Щербакова госпитализировали с коронавирусом. Как рассказала жена артиста Татьяна Бронзова, актер только вернулся из Ростова-на-Дону со съемок и, вероятно, подхватил болезнь в самолете. При этом она уточнила, что супруг прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, поэтому болезнь прошла в легкой форме.