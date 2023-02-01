В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
17 минут назад

СМИ: Щербакова увезли с репетиции на скорой

Елена Прошина

Актеру Борису Щербакову стало плохо перед спектаклем, в результате звезду увезли на скорой прямо с репетиции. Об этом пишет Рен ТВ.

СМИ: Щербакова увезли с репетиции на скорой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, народный артист России Борису Щербаков готовился сыграть в спектакле «Свободная пара» в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге. Однако артист почувствовал себя плохо на репетиции и ему вызвали скорую помощь.

В результате спектакль участием Щербакова перенесли. На сайте театра указано, что причиной переноса стала болезнь артиста.

Напомним, год назад Щербакова госпитализировали с коронавирусом. Как рассказала жена артиста Татьяна Бронзова, актер только вернулся из Ростова-на-Дону со съемок и, вероятно, подхватил болезнь в самолете. При этом она уточнила, что супруг прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, поэтому болезнь прошла в легкой форме.

Общество,Татьяна Бронзова,Борис Щербаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители