СМИ: Щербакова увезли с репетиции на скорой

Актеру Борису Щербакову стало плохо перед спектаклем, в результате звезду увезли на скорой прямо с репетиции. Об этом пишет Рен ТВ.

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Как уточняется, народный артист России Борису Щербаков готовился сыграть в спектакле «Свободная пара» в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге. Однако артист почувствовал себя плохо на репетиции и ему вызвали скорую помощь.

В результате спектакль участием Щербакова перенесли. На сайте театра указано, что причиной переноса стала болезнь артиста.