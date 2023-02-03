Россияне поверили в онлайн-обучение

Многопрофильный аналитический центр НАФИ провел всероссийский опрос молодежи, посвященный отношению к онлайн-образованию. В нем участвовало 1000 человек в возрасте 14-35 лет. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует молодое население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.

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Ключевым результатом опроса стало то, что новые формы образования создают конкуренцию вузам в вопросах переквалификации кадров, а среди молодежи становится популярным суждение, что они позволяют успешно получить новую специализацию. Именно такой точки зрения придерживается 74% молодых россиян. Чаще других этого мнения придерживаются более взрослые респонденты от 25 до 35 лет (75%), девушки (76% против 71% юношей) и молодежь со средним специальным образованием (79%).

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Как показало исследование, проведенное УрФУ и НИУ ВШЭ рамках проекта "Исследование новых форм организации образовательного процесса с использованием открытых онлайн-курсов", посвященное изучению эффективности массовых открытых онлайн-курсов как альтернативы традиционным университетским курсам, практические результаты учащихся не зависят от формы обучения. Исследование проведено в 2021 г. в трех российских региональных вузах среди студентов, обучающихся по машиностроительным и строительным специальностям.

По данным исследования Университета Потомака, более 70% студентов и 77% преподавателей считают, что дистанционное обучение как минимум не уступает традиционному. Однако авторы данного исследования обращают внимание на такие проблемы, как ощущение изоляции у слушателей онлайн-курсов, проблемы с поддержанием дисциплины, сложности с выстраиванием контакта между преподавателем и учащимися, зависимость от технических проблем. По данным Университета Потомака, наиболее популярно онлайн-обучение в области психологии, бизнеса, администрирования здравоохранения, сестринского дела, а также педагогики.

"Чем старше молодые люди, тем чаще они согласны с мнением, что освоить профессию можно, пройдя онлайн-курсы или программы обучения у работодателя. Среди молодежи наблюдается высокий запрос на более гибкие и быстрые формы обучения новой профессии, а популярность учебы в вузах, колледжах или техникумах невелика. Данный факт необходимо учитывать при разработке программ обучения и трудоустройства. Классической системе образования нужно применять лучшие практики "новых" форм образования", - так прокомментировала результаты исследования генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

"Данные исследования НАФИ демонстрируют, что респонденты видят в онлайн-образовании возможность быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям современного рынка труда. Сегодня онлайн-курсы позволяют приобрести конкретные навыки в короткие сроки и быстро начать их применять на практике. Например, если специалист хочет актуализировать навыки по профессии для получения повышения в зарплате или возможности претендовать на более высокие позиции по рынку, онлайн-курсы отлично закроют его запрос, - уверена руководитель Центра развития карьеры университета "Нетология" Татьяна Смирнова. - Если говорить о дипломах о прохождении онлайн-курсов, они уже стали привычными для работодателей. Во многих вакансиях можно встретить требования о прохождении курсов разных образовательных платформ. Но конечно, работодателям важно, в каких компаниях учился соискатель, они формируют свой список на основе опыта, дипломы каких платформ говорят о качестве подготовки студента, а какие наоборот лучше даже не рассматривать".

Противоположной точки зрения придерживается лишь 24%. Однако она существенно более распространена среди подростков до 17 лет (33%) и тех, кто пока не освоил никакую специальность и имеет только среднее образование (38%).

Наталья Смирнова считает, что этот результат во многом обусловлен влиянием старшего поколения: "Можем предположить, что на их мнение сильно влияет взгляд старшего поколения, для которого высшее образование - привычный трек выхода на рынок труда. Также вузовское образование считается более широким и универсальным, поскольку позволяет получить разные навыки, а уже после решить, в какой профессии их применить".

Управляющий партнер университета креативных индустрий Universal University, директор Московской школы кино Мария Ситковская, однако, считает, что такой скептицизм имеет вполне объективные основания: