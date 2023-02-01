Литовский «Форум свободной России» признан нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной организацией литовский «Форум свободной России». Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
«Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации «Форум свободной России» (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», - отметили в Генпрокуратуре.
В ведомстве пояснили, что о решении уведомлен Минюст, который должен включить организацию в соответствующий реестр.
«Форум свободной России» был организован Гарри Каспаровым* и Иваном Тютриным* в 2016 году. В ноябре 2022 года комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства призвала признать его работу нежелательной.
*внесены в список иностранных агентов