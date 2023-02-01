Концерт Мацуева отменили в столице Австрии

Выступление народного артиста России Дениса Мацуева было намечено в Вене на 16 февраля. Недавно стало известно, что мероприятие с участием пианиста не состоится.
Мацуев запланировал концертную программу в Вене 16 февраля в «Концартхаусе». Недавно выступление пианиста-виртуоза отменили без объяснения причин. Об этом стало известно с сайта классической музыки Slipped Disc.
Французский пианист Александр Канторов заменил Мацуева в концертной программе. Известно, что коллега российского пианиста выступает против спецоперации и часто давал благотворительные выступления для Украины.