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1 час назад

Концерт пианиста Дениса Мацуева отменили в столице Австрии

Слово и Дело

Выступление народного артиста России Дениса Мацуева было намечено в Вене на 16 февраля. Недавно стало известно, что мероприятие с участием пианиста не состоится.

Концерт Мацуева отменили в столице Австрии
Фото:  Global Look Press | Ekaterina Tsvetkova Global Look Press | Ekaterina Tsvetkova

Мацуев запланировал концертную программу в Вене 16 февраля в «Концартхаусе». Недавно выступление пианиста-виртуоза отменили без объяснения причин. Об этом стало известно с сайта классической музыки Slipped Disc.

Французский пианист Александр Канторов заменил Мацуева в концертной программе. Известно, что коллега российского пианиста выступает против спецоперации и часто давал благотворительные выступления для Украины.

Общество,Александр Канторов,Денис Мацуев,
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