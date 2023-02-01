Мурашко призвал минимизировать употребление вейпов в России

Употребление вейпов в России надо минимизировать, фактически нужно перестать вовлекать население в эту привычку, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически уйти от вовлечения детского, особенно, населения, но и в целом населения страны», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.
Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил необходимость запретить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.