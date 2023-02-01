Мурашко призвал минимизировать употребление вейпов в России

«Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически уйти от вовлечения детского, особенно, населения, но и в целом населения страны», — цитирует его РИА Новости.