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1 час назад

Мурашко призвал минимизировать употребление вейпов в России

RT на русском

Употребление вейпов в России надо минимизировать, фактически нужно перестать вовлекать население в эту привычку, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко призвал минимизировать употребление вейпов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерство здравоохранения получило награду ВОЗ за самую активную работу по снижению потребления табака. Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически уйти от вовлечения детского, особенно, населения, но и в целом населения страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил необходимость запретить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

Общество,Михаил Мурашко,Валерий Рязанский,ВОЗ,Совет Федерации,
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