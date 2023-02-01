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10 минут назад

Петербуржцы пережили самый мрачный январь за 30 лет

Елена Прошина

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурге Александр Колесов назвал прошедший январь самым пасмурным в городе за более чем три десятилетия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Петербуржцы пережили самый мрачный январь за 30 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Колесова, солнце светило за месяц в общей сложности менее шести часов.

«За последние более чем 30 лет так мало солнца в Санкт-Петербурге в январе мы не видели. Конечно, есть и более пасмурные годы, но они наблюдались очень давно», - написал Колесов.

При этом он отметил, что январь был очень теплым, хоть и с отрицательной средней месячной температурой -2,3 градуса. За последние 14 лет это самое высокое значение температуры января, теплее был только в 2008 году.

«Осадков выпало больше нормы, но из 28 дней с осадками 10 дней были в виде дождя, и самые сильные осадки 19 января -10 мм, тоже с дождем», - добавил Колесов.

Ранее Колесов предсказал петербуржцам гололед. По его словам, постепенно температура воздуха во всех районах города начинает переходить через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Из-за этого вся снежно-мокрая масса на тротуарах начнет замерзать, и на дорогах будет очень скользко.

Общество,Погода,Александр Колесов,
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