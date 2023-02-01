55% россиян чаще всего слушают музыку в машине или с телефона

Большинство людей предпочитают слушать аудиоконтент при помощи автомобильных колонок или в наушниках со смартфона. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler&Co совместно с HiFi-стримингом Звук.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Аудиоформатов становится только больше: музыка, подкасты, аудиокниги, спектакли. С развитием технологий появляются новые способы и возможности все это послушать. Медиахолдинг Rambler&Co и HiFi-стриминг Звук опросили россиян и выяснили, как, когда и с каких устройств люди потребляют аудиоконтент. В исследовании приняли участие 370 тыс. человек: из них 74% — мужчины и 26% — женщины. Первенство среди самых популярных устройств разделили динамики автомобиля и связка наушники плюс смартфон, набрав по 32% каждый. 21% пользуются внешней аудиосистемой, 8% людей включают музыку напрямую с ноутбука и почти столько же (7%) слушают через портативные колонки.

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Респонденты рассказали, что чаще всего включают музыку в машине (34%). Это легко с приложением Звука — оно доступно через CarPlay и Android Auto. Пользователю не нужно тянуться и попадать по мелким кнопкам на телефоне — достаточно просто продублировать функционал смартфона на экран автомобиля и слушать музыку в HiFi-качестве, совершать голосовые звонки, отправлять сообщения голосом, пользоваться мобильным навигатором и онлайн-поиском. Участники опроса также отметили, что часто включают аудио во время домашних дел – 23%. У 12% присутствует фоновое прослушивание. Каждый десятый (10%) слушает музыку в наушниках в общественном транспорте, 7% – во время работы, 6% – перед сном, 5% – на пеших прогулках, а 3% во время занятий спортом.

На вопрос, как именно ищут и включают любимые треки, большинство пользователей (44%) ответили, что это зависит от настроения, которое диктует, какая музыка подходит моменту, то есть подборки, которые отсортированы в персональном профиле конкретного аудиосервиса, или же рандомные треки новых исполнителей, которые сейчас на волне. Почти треть (27%) слушают преимущественно собственные плейлисты. 12% ищут музыку конкретного исполнителя, 9% – конкретные альбомы. 8% доверяют аудиосервисам и всецело разделяют рекомендации любимого музыкального приложения.

Чаще всего стримингами пользуются через приложение — 46% опрошенных. На втором месте по популярности расположилась мобильная версия с 30% голосов, за ней — десктоп с 15%. Все более популярным становится прослушивание аудиоконтента на умных колонках – 9%.

Самым популярным форматом аудиоконтента помимо музыки пользователи отметили радио, оно набрало 57%. На аудиокниги и концерты пришлось почти одинаковое количество голосов — 17% и 15% соответственно. Подкасты предпочитают 8%, а аудиоспектакли – 3% пользователей.

Возможность скачивать и слушать музыку без интернета — самый важный параметр аудиосервиса, по мнению опрошенных, он набрал 22%. На втором месте HiFi — за возможность слушать и скачивать музыку без потери качества проголосовали 18% респондентов. По исследованию R&D-центр «Октава ДМ», созданного на базе завода «Октава» (входит в Государственную корпорацию Ростех), лучшим признано качество аудио в формате *.flac (из числа отобранных для исследования российских сервисов такое качество предоставляет HiFi-стриминг Звук).

Обширная библиотека релизов зарубежных и российских артистов набрали почти одинаковое количество голосов – 13% и 12% соответственно. Меньше всего пользователи нуждаются в голосовом поиске и распознавании музыки — всего 1% среди опрошенных.