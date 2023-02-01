В Волгограде открылся слет "Внуки Победы. Сталинград"

В городе-герое Волгограде открылся слет "Внуки Победы. Сталинград". Участниками слета стали потомки бойцов, а также добровольцы ВОД "Волонтеры Победы", сообщается на сайте всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Открытие слета прошло 31 января в музее-заповеднике "Сталинградская битва".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратился к потомкам защитников с приветствием.
"В эти дни мы празднуем 80-летие Победы в Сталинградской битве. Убежден, что вы с пользой проведете эти дни в Волгограде, внесете значимый вклад в подготовку и проведение памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Сталинградской битве, а ваше движение "Волонтеры Победы" будет продолжать хранить историческую память, привлекая к этому все больше неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами", - сказал он.
До 4 февраля участники слета примут участие в образовательной и культурно-досуговой программе, посетят музеи, мемориалы, встретятся с ветеранами, историками и экспертами. Основным событием слета станет соорганизация ключевых мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве. Волонтеры сопроводят Парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона, проведут встречу с губернатором Волгоградской области и участниками Великой Отечественной войны, присоединятся к акции "Случайный вальс".
Кроме того, волонтеры запустят работу исторической квест–комнаты "Сталинградская битва" с применением VR–технологий. Молодежь Волгограда сможет оказаться в 1942 году и стать участниками событий, которые развивались в Сталинграде.
Также добровольцы дадут старт работе музейной экспозиции "Поезд Победы", которую сможет посетить каждый горожанин. Завершающим этапом слета станет запуск создания граффити на одной из центральных улиц города, которое увековечит память об освободителях Сталинграда.