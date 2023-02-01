В Волгограде открылся слет "Внуки Победы. Сталинград"

"В эти дни мы празднуем 80-летие Победы в Сталинградской битве. Убежден, что вы с пользой проведете эти дни в Волгограде, внесете значимый вклад в подготовку и проведение памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Сталинградской битве, а ваше движение "Волонтеры Победы" будет продолжать хранить историческую память, привлекая к этому все больше неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами", - сказал он.