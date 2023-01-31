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32 минуты назад

Николай Дроздов объяснил, почему попал в больницу

РИА "ФедералПресс"

Попавший в больницу со сломанными ребрами Николай Дроздов рассказал, в чем причина его травм. По его словам, дело не в возрасте.

В минувшие выходные стало известно, что телеведущий попал в больницу, после того как неудачно упал на улице. Врачи диагностировали у Николая Дроздова переломы восьми ребер. 85-летний зоолог объяснил, что его кости ослабли вовсе не из-за возраста, а из-за рациона.

Жена Дроздова рассказала о его самочувствии

«Врачи сказали, что в моем организме не хватает калия, натрия и некоторых других важных микроэлементов. Мне капельницы ставят, восполняют», – поделился Николай Дроздов.

Дроздов объяснил, что все дело в его отказе от употребления в пищу мяса. Он отметил, что ранее уже сталкивался с переломом. Врачи предупреждали, что если он не вернет в рацион мясо, то такие травмы будут случаться с ним часто.

Художник Константин Мирошник, который постоянно на связи с Николаем Дроздовым, отметил, что в больнице телеведущий соблюдает предписания врачей, надеется на скорую выписку и ждет новых путешествий. Он также рассказал, что ему не наложили гипс – ребра должны срастись сами, передает Starhit.ru.

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