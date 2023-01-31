Николай Дроздов объяснил, почему попал в больницу

Попавший в больницу со сломанными ребрами Николай Дроздов рассказал, в чем причина его травм. По его словам, дело не в возрасте.

В минувшие выходные стало известно, что телеведущий попал в больницу, после того как неудачно упал на улице. Врачи диагностировали у Николая Дроздова переломы восьми ребер. 85-летний зоолог объяснил, что его кости ослабли вовсе не из-за возраста, а из-за рациона.

«Врачи сказали, что в моем организме не хватает калия, натрия и некоторых других важных микроэлементов. Мне капельницы ставят, восполняют», – поделился Николай Дроздов.

Дроздов объяснил, что все дело в его отказе от употребления в пищу мяса. Он отметил, что ранее уже сталкивался с переломом. Врачи предупреждали, что если он не вернет в рацион мясо, то такие травмы будут случаться с ним часто.