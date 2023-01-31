Репертуар театров синхронизируют со школьной программой

Общую программу запустят во всех учебных организациях России с 1 сентября 2023 года.
В тех районах, где театров нет, ученикам будут демонстрировать записи спектаклей.
«Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минкультуры после встречи главы ведомства Ольги Любимовой с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
25 января Кравцов сообщал, что с 1 сентября 2023 года в обязательную школьную программу по литературе войдут романы Николая Островского «Как закалялась сталь» и «Молодая гвардия» Александра Фадеева.
Осенью Госдума приняла в третьем чтении закон «Об образовании», который предполагает универсальные программы для гуманитарных дисциплин. Соавтор законопроекта Ольга Казакова объясняла, что таким образом учеников «готовят к нашим ценностям».