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42 минуты назад

Минкультуры синхронизирует репертуар театров с уроками литературы в школах

Говорит Москваиещё 1

Общую программу запустят во всех учебных организациях России с 1 сентября 2023 года.

Репертуар театров синхронизируют со школьной программой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тех районах, где театров нет, ученикам будут демонстрировать записи спектаклей.

«Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минкультуры после встречи главы ведомства Ольги Любимовой с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

25 января Кравцов сообщал, что с 1 сентября 2023 года в обязательную школьную программу по литературе войдут романы Николая Островского «Как закалялась сталь» и «Молодая гвардия» Александра Фадеева.

Осенью Госдума приняла в третьем чтении закон «Об образовании», который предполагает универсальные программы для гуманитарных дисциплин. Соавтор законопроекта Ольга Казакова объясняла, что таким образом учеников «готовят к нашим ценностям».

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