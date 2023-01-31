Репертуар театров синхронизируют со школьной программой

«Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минкультуры после встречи главы ведомства Ольги Любимовой с министром просвещения Сергеем Кравцовым.