Число заключенных за год снизилось на 32 тысячи

Это следует из публикации под названием «Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы РФ» на сайте Федеральной службы исполнения наказаний.

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По данным на 1 января 2023 года, в России числятся 433 тысячи заключённых. Годом ранее речь шла о 465 тысячах. При этом резкое снижение числа арестантов в местах лишения свободы наблюдалось минувшей осенью. К 1 октября оно упало на 26 400 человек.