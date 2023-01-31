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51 минуту назад

Число заключённых в системе ФСИН с начала 2022 года снизилось на 32 тысячи

Говорит Москва

Это следует из публикации под названием «Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы РФ» на сайте Федеральной службы исполнения наказаний.

Число заключенных за год снизилось на 32 тысячи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на 1 января 2023 года, в России числятся 433 тысячи заключённых. Годом ранее речь шла о 465 тысячах. При этом резкое снижение числа арестантов в местах лишения свободы наблюдалось минувшей осенью. К 1 октября оно упало на 26 400 человек.

В обновлённой статистике ФСИН предоставила только общее число заключённых, не уточнив разделения на мужчин и женщин. При этом в структуре действует восемь учреждений высшего образования, научно-исследовательский институт и редакция, которая издаёт журнал «Преступление и наказание», а также газету «Казённый дом».

Общество,ФСИН,
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