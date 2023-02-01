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1 час назад

Депутат Милонов призвал запретить называть детей экзотическими именами

Вечерняя Москваиещё 1

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить называть детей слишком экзотическими именами.

Милонов призвал запретить называть детей экзотическими именами
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

Милонов отметил, что необычное имя может навредить ребенку в будущем. Окружение будет дразнить его.

— Ну как можно назвать ребенка Авокадием или Клеопатрой? Это же издевательство какое-то. Это попытка как-то выпендриться. Но в силу утлости своего ума родители пытаются выпендриться на своих детях, — отметил депутат в комментарии НСН.

Милонов посоветовал выбирать имена, которые более привычны русскому слуху. Он добавил, что можно всегда посмотреть в святцы и выбрать имя, которое понравится.

Накануне стали известны самые необычные имена, которые выбирали для новорожденных в Москве. Среди них Авокадий, Урал и Бриллиант, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В прошлом году в столице зарегистрировали свыше 10 тысяч различных имен детей — 51,4 процента мужских и 48,6 процента женских. Об этом во вторник, 31 января, рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Общество,Светлана Уханева,Виталий Милонов,Госдума,
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