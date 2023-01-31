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1 час назад

Синоптик рассказал о температуре в России в феврале

Москва24

Температура на большей части российской территории будет близка к средним многолетним значениям в феврале. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу".

Синоптик рассказал о температуре в России в феврале
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При этом температура выше нормы ожидается на северном Урале, северо-западе Красноярского края, а также в Ямало-Ненецком округе, Салехарде, Новом Уренгое, Тюменской области, Сургуте, Ханты-Мансийске. В Якутии же показатели опустятся ниже нормальных значений.

Вильфанд добавил, что осадков больше нормы выпадет в Карелии, Калининградской, Вологодской, Архангельской областях и Коми. Синоптик уточнил, что избыток прогнозируется и в центральной и южной частях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии, Тыве.

"А дефицит осадков будет только в северной половине Якутии. На остальной территории количество осадков прогнозируется близким к многолетним значениям", – добавил Вильфанд.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра рассказал, что январь в столице был в среднем на 1,5 градуса теплее климатической нормы. При этом прошедший месяц Вильфанд назвал неоднородным. Синоптик уточнил, что сейчас высота снежного покрова в городе также значительно ниже нормы.

Общество,Роман Вильфанд,
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