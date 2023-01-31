Синоптик рассказал о температуре в России в феврале

Температура на большей части российской территории будет близка к средним многолетним значениям в феврале. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При этом температура выше нормы ожидается на северном Урале, северо-западе Красноярского края, а также в Ямало-Ненецком округе, Салехарде, Новом Уренгое, Тюменской области, Сургуте, Ханты-Мансийске. В Якутии же показатели опустятся ниже нормальных значений.

Вильфанд добавил, что осадков больше нормы выпадет в Карелии, Калининградской, Вологодской, Архангельской областях и Коми. Синоптик уточнил, что избыток прогнозируется и в центральной и южной частях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии, Тыве.

"А дефицит осадков будет только в северной половине Якутии. На остальной территории количество осадков прогнозируется близким к многолетним значениям", – добавил Вильфанд.