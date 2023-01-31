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53 минуты назад

Мария Ревякина покинула пост директора Театра наций

Москва24

Мария Ревякина ушла с должности директора Государственного театра наций, работу на этом посту продолжит Наталья Мазур. Об этом сообщает ТАСС.

Мария Ревякина покинула пост директора Театра наций
Фото: TACC/Михаил ТерещенкоTACC/Михаил Терещенко

"Мария Ревякина больше не является директором театра, директором театра стала Наталья Сергеевна Мазур", – заявили в театре.

До этого Мазур работала в должности замдиректора учреждения. Когда именно был подписан приказ о кадровых перестановках, в Театре наций не уточнили.

Ранее народного артиста Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени Чехова. Причиной увольнения артиста стали его публичные заявления, в которых он выступал против проведения спецоперации на Украине.

Общество,Мария Ревякина,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,
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