Мария Ревякина покинула пост директора Театра наций

Мария Ревякина ушла с должности директора Государственного театра наций, работу на этом посту продолжит Наталья Мазур. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: TACC/Михаил Терещенко TACC/Михаил Терещенко

"Мария Ревякина больше не является директором театра, директором театра стала Наталья Сергеевна Мазур", – заявили в театре.

До этого Мазур работала в должности замдиректора учреждения. Когда именно был подписан приказ о кадровых перестановках, в Театре наций не уточнили.