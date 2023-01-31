Учительница и директор школы в Чувашии уволились после скандала с сыном чиновника

В Чебоксарах учительница географии, у которой произошел конфликт с сыном главы управления Росреестра по республике Чувашия Игоря Татура Георгием, написала заявление об увольнении из школы. Об этом сообщает Mash.

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Скандал произошел 8 декабря. Тогда в сети появилось видео, на котором сын чиновника на автомобиле преследует свою учительницу из Кадетского корпуса ПФО из-за низкой оценки и называет ее «шлюхой».

Позже Георгий Татур рассказал «Газете.Ru», что хотел бы лично извиниться перед педагогом за свой поступок. Игорь Татур же сообщил, что «жестко поговорил» с сыном после случившегося.

25 января учительница уволилась из Чувашского кадетского корпуса, объяснив это «развязанной травлей». Отмечается, что директор образовательного учреждения, которая поддержала педагога, также ушла из школы в связи с истечением договора.