СМИ рассказали о рекомендациях врачей Чубайсу

Восстановление экс-спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса после перенесенного синдрома Гийена-Барре проходит успешно, но врачи не рекомендуют пока активную деятельность. Об этом рассказал ТАСС осведомленный источник.

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В конце июля 2022 года Чубайс попал в итальянскую больницу с диагнозом синдром Гийена - Барре. По данным итальянских СМИ, политику стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии. Его жена, режиссер Авдотья Смирнова, рассказала, что Чубайсу внезапно стало плохо - начали отниматься руки и ноги. 6 августа того же года стало известно о выписке Чубайса из больницы.

По словам осведомленного источника, сейчас политик проходит реабилитацию и она идет успешно.

«Это на самом деле долгий процесс с таким синдромом, но врачи оптимистично настроены. В то же время они не рекомендуют пока заниматься какой-либо активной деятельностью, чтобы это не затормозило выздоровление. Поэтому новыми проектами [Чубайс] пока не занимается», - пояснил он.