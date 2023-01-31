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14 минут назад

СМИ рассказали о здоровье Чубайса после перенесенного синдрома Гийена-Барре

Алиса Селезнёва

Восстановление экс-спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса после перенесенного синдрома Гийена-Барре проходит успешно, но врачи не рекомендуют пока активную деятельность. Об этом рассказал ТАСС осведомленный источник.

СМИ рассказали о рекомендациях врачей Чубайсу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце июля 2022 года Чубайс попал в итальянскую больницу с диагнозом синдром Гийена - Барре. По данным итальянских СМИ, политику стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии. Его жена, режиссер Авдотья Смирнова, рассказала, что Чубайсу внезапно стало плохо - начали отниматься руки и ноги. 6 августа того же года стало известно о выписке Чубайса из больницы.

Супруга Чубайса подтвердила у него синдром Гийена — Барре

По словам осведомленного источника, сейчас политик проходит реабилитацию и она идет успешно.

«Это на самом деле долгий процесс с таким синдромом, но врачи оптимистично настроены. В то же время они не рекомендуют пока заниматься какой-либо активной деятельностью, чтобы это не затормозило выздоровление. Поэтому новыми проектами [Чубайс] пока не занимается», - пояснил он.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) синдром Гийена - Барре описывают как редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы, в тяжелых случаях возможен паралич дыхательной системы. По данным ВОЗ, синдром чаще всего встречается у мужчин и большинство пациентов выздоравливают.

Общество,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,ВОЗ,
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