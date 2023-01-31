Центр Гамалеи направил на регистрацию вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет

Центр имени Н. Ф. Гамалеи подал в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины против коронавируса, которой планируется прививать детей от шести до 11 лет. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор Центра Александр Гинцбург.

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"Да, подал документы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соответствующая информация о подаче документов также опубликована в государственном реестре лекарственных средств. Отмечается, что препарат будет состоять из двух доз.

"Торговое наименование - "Гам-ковид-вак-д", комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2. Раствор для внутримышечного введения, компонент I (0,5 мл/ доза) плюс компонент II (0,5 мл/доза). Срок годности - 15 месяцев", - следует из данных реестра.