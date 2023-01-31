В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Центр им. Гамалеи подал документы для регистрации вакцины от ковида для детей 6-11 лет

ТАССиещё 1

Центр имени Н. Ф. Гамалеи подал в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины против коронавируса, которой планируется прививать детей от шести до 11 лет. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор Центра Александр Гинцбург.

Центр Гамалеи направил на регистрацию вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, подал документы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соответствующая информация о подаче документов также опубликована в государственном реестре лекарственных средств. Отмечается, что препарат будет состоять из двух доз.

"Торговое наименование - "Гам-ковид-вак-д", комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2. Раствор для внутримышечного введения, компонент I (0,5 мл/ доза) плюс компонент II (0,5 мл/доза). Срок годности - 15 месяцев", - следует из данных реестра.

Минздрав РФ 24 января 2022 года одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от шести до 11 лет.

Общество,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители