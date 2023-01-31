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7 минут назад

Николаев вышел на связь после слухов о госпитализации

Мария Иванова

Композитор Игорь Николаев вышел на связь с журналистами, но не стал комментировать новости о своей госпитализации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Николаев вышел на связь после слухов о госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здравствуйте, извините. Я сейчас не могу разговаривать», - сказал Николаев журналистам.

31 января неназванный источник «Известий» сообщил, что 63-летний композитор попал в кардиоцентр с подозрением на инфаркт.

Telegram-канал Mash утверждает, что у него диагностировали нестабильную стенокардию и отправили на обследование в блок интенсивной терапии

Общество,Игорь Николаев,
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