Николаев вышел на связь после слухов о госпитализации

Композитор Игорь Николаев вышел на связь с журналистами, но не стал комментировать новости о своей госпитализации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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«Здравствуйте, извините. Я сейчас не могу разговаривать», - сказал Николаев журналистам.

31 января неназванный источник «Известий» сообщил, что 63-летний композитор попал в кардиоцентр с подозрением на инфаркт.