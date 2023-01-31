Николаев вышел на связь после слухов о госпитализации

Композитор Игорь Николаев вышел на связь с журналистами, но не стал комментировать новости о своей госпитализации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Здравствуйте, извините. Я сейчас не могу разговаривать», - сказал Николаев журналистам.
31 января неназванный источник «Известий» сообщил, что 63-летний композитор попал в кардиоцентр с подозрением на инфаркт.
Telegram-канал Mash утверждает, что у него диагностировали нестабильную стенокардию и отправили на обследование в блок интенсивной терапии