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25 минут назад

Учебник истории с разделом про СВО будет массово использоваться в школах с 2024-2025 года

RT на русском

С 2024-2025 года в школах будет массово использоваться новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине, заявили в Минпросвещения России.

Назван срок появления в школах учебника истории с разделом про СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такой учебник пройдёт обязательную апробацию в этом учебном году, мы посмотрим на результаты, при необходимости проведём доработку, о массовом использовании речь идет с 2024-2025 учебного года», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский ранее заявил, что с 1 сентября министерство внедрит обновлённый курс отечественной истории в вузы для студентов неисторических специальностей.

В пресс-службе Рособрнадзора также допустили, что задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в Едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.

Общество,Константин Могилевский,Минпросвещения России,Минобрнауки России,Рособрнадзор,
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