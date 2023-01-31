Назван срок появления в школах учебника истории с разделом про СВО

С 2024-2025 года в школах будет массово использоваться новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине , заявили в Минпросвещения России .

«Такой учебник пройдёт обязательную апробацию в этом учебном году, мы посмотрим на результаты, при необходимости проведём доработку, о массовом использовании речь идет с 2024-2025 учебного года», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе Рособрнадзора также допустили, что задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в Едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.