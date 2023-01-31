Жена Дроздова рассказала о его самочувствии

Состояние здоровья телеведущего и зоолога Николая Дроздова улучшается. Как сообщает РБК со ссылкой на его супругу Татьяну, сейчас он лежит в обычной палате.

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«Есть улучшения, он уже в палате лежит вместе с дочкой, она там за ним ухаживает», — рассказала она.

Вместе с тем Дроздова отметила, что пока непонятно, сколько еще телеведущий пробудет в больнице.

Напомним, что о госпитализации Дроздова стало известно в воскресенье, 29 января. Выяснилось, что около недели назад он упал возле своего дома и сломал восемь ребер. К врачам он обратился лишь через несколько дней после перелома.