Жена Дроздова рассказала о его самочувствии

Состояние здоровья телеведущего и зоолога Николая Дроздова улучшается. Как сообщает РБК со ссылкой на его супругу Татьяну, сейчас он лежит в обычной палате.
«Есть улучшения, он уже в палате лежит вместе с дочкой, она там за ним ухаживает», — рассказала она.
Вместе с тем Дроздова отметила, что пока непонятно, сколько еще телеведущий пробудет в больнице.
Напомним, что о госпитализации Дроздова стало известно в воскресенье, 29 января. Выяснилось, что около недели назад он упал возле своего дома и сломал восемь ребер. К врачам он обратился лишь через несколько дней после перелома.
Как рассказывал друг ученого композитор Дмитрий Дунаев, после госпитализации Дроздов несколько дней провел в палате интенсивной терапии, в которую врачи поместили его для наблюдения из-за преклонного возраста.