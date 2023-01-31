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1 час назад

СМИ: Россия может снять ограничения на полеты «Белавиа»

Лера Букина

В Росавиации ведут переговоры по поводу снятия всех ограничений для «Белавиа» при полетах на территорию России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

СМИ: Россия может снять ограничения на полеты «Белавиа»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, несколько дней назад агентством были направлены телеграммы авиакомпаниям с просьбой обозначить позицию. По словам источника, близкого к Минтрансу, это касается снятия ограничений для белорусской стороны по числу рейсов и доступным им направлениям в российские города.

В Минтрансе и Росавиации пока не комментировали данный вопрос. Издание обратилось в несколько авиакомпаний, однако на момент публикации статьи ответ поступил только от Smartavia. Там подчеркнули, что необходимость в дополнительных провозных емкостях на внутренних воздушных линиях РФ отсутствует.

В компании также указали на необходимость сохранить паритет при распределении маршрутов внутри РФ и Белоруссии в случае принятия положительного решения.

Другие крупные авиакомпании не видят смысла в данной мере. Представитель одной из них заявил, что в регионах недостаточный спрос, чтобы летать в Минск на самолетах большой вместимости, при этом «можно найти хорошие региональные линии для самолетов на 100 кресел».

Ранее «Известия» сообщили, что в конце прошлого года кабмином была узаконена так называемая «каннибализация» самолетов. Это предполагает разбор одних лайнеров для установки полученных таким образом запчастей на другие.

Общество,Коммерсант,Минтранс РФ,Росавиация,
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