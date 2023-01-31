СМИ: Россия может снять ограничения на полеты «Белавиа»

В Росавиации ведут переговоры по поводу снятия всех ограничений для «Белавиа» при полетах на территорию России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, несколько дней назад агентством были направлены телеграммы авиакомпаниям с просьбой обозначить позицию. По словам источника, близкого к Минтрансу, это касается снятия ограничений для белорусской стороны по числу рейсов и доступным им направлениям в российские города.
В Минтрансе и Росавиации пока не комментировали данный вопрос. Издание обратилось в несколько авиакомпаний, однако на момент публикации статьи ответ поступил только от Smartavia. Там подчеркнули, что необходимость в дополнительных провозных емкостях на внутренних воздушных линиях РФ отсутствует.
В компании также указали на необходимость сохранить паритет при распределении маршрутов внутри РФ и Белоруссии в случае принятия положительного решения.
Другие крупные авиакомпании не видят смысла в данной мере. Представитель одной из них заявил, что в регионах недостаточный спрос, чтобы летать в Минск на самолетах большой вместимости, при этом «можно найти хорошие региональные линии для самолетов на 100 кресел».
Ранее «Известия» сообщили, что в конце прошлого года кабмином была узаконена так называемая «каннибализация» самолетов. Это предполагает разбор одних лайнеров для установки полученных таким образом запчастей на другие.