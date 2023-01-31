Пока вы спали: решение Байдена по поставкам F-16 Киеву и изменение прогноза по экономике РФ

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США отказались поставлять Украине истребители F-16

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Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США не собираются поставлять украинским военным истребители F-16. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом президент США ответил на вопрос журналистов, будет ли Вашингтон отправлять истребители на Украину. «Нет», — заявил Байден.

Пандемия коронавируса подходит к концу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем заявлении отметила, что пандемию коронавируса решено считать «продолжающейся» на фоне роста заболеваемости в Китае, однако ситуация уже гораздо лучше, и мир «вероятно, находится на переходном этапе». Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на уменьшение смертности от COVID-19.

«Пока мы только приближаемся к этой точке, но определенно сказать, что пандемия завершена, еще не можем. Пока вирусу есть куда распространяться», - отметил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) изменил оценку экономического развития России и вместо падения в 2023 году прогнозирует рост ВВП страны на 0,3%. Об этом говорится в обзоре «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном на сайте МВФ.

В фонде отметили, что ВВП России снизился в 2022 году на 2,2%, вместо прогнозируемых ранее 3,4%. Также, согласно прогнозу, в Китае в 2023 году рост экономики ожидается на уровне 5,2%, а в США на уровне 1,4%.

В России выросли зарплаты курьеров

Средние зарплаты курьеров и комплектовщиков в Москве за год выросли до 60 и 55 тысяч рублей соответственно. А в общем рост рыночных зарплат в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» без учета инфляции составил более чем на 10%. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob сообщает РБК.

При этом водитель-курьер в Москве стал зарабатывать в среднем 90 тысяч и 170 тысяч рублей как максимум. Количество же вакансий по отношению к прошлому январю в текущем месяце выросло на 5%, а количество резюме — на 6%.

Пушилин оценил влияние западных танков на ход СВО на Украине

Поставки Западом танков на Украину не смогут изменить баланс сил, они просто станут новыми мишенями для российских войск. Об этом заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.