Названо число выданных россиянам украинских виз

С момента введения Киевом визового режима украинские визы получили 12 россиян, заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Об этом пишет РИА Новости.

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Он назвал число выданных гражданам России с 1 июля виз.

«Всего с момента, когда такие изменения были внесены, 12 виз было выдано», — подчеркнул он.

Почти все получившие документ россияне въехали на территорию Украины. В основном это женщины, дети и люди пожилого возраста. Они приехали на Украину по гуманитарным причинам.

«Из-за или воссоединения семьи, или к своим близким, которые находятся на территории нашей страны», — подчеркнул Демченко.