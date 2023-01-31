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53 минуты назад

Названо число выданных россиянам украинских виз

Lenta.ruиещё 1

С момента введения Киевом визового режима украинские визы получили 12 россиян, заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Об этом пишет РИА Новости.

Названо число выданных россиянам украинских виз
Фото: ТАССТАСС

Он назвал число выданных гражданам России с 1 июля виз.

«Всего с момента, когда такие изменения были внесены, 12 виз было выдано», — подчеркнул он.

Почти все получившие документ россияне въехали на территорию Украины. В основном это женщины, дети и люди пожилого возраста. Они приехали на Украину по гуманитарным причинам.

«Из-за или воссоединения семьи, или к своим близким, которые находятся на территории нашей страны», — подчеркнул Демченко.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян. 25 мая он заявил, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

Общество,Андрей Демченко,Владимир Зеленский,
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