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1 час назад

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

Lenta.ru

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности — главное управление МЧС России по республике объявило штормовое предупреждение на полуострове 30 января из-за обильных осадков. Информация об этом появилась на сайте регионального главка ведомства.

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 января на территории полуострова ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, а также гололедица.

«Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели порекомендовали жителям и гостям региона временно исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.

Ранее стало известно, что Швейцария вслед за Европейским союзом перестанет выдавать визы владельцам новых российских паспортов, полученных в Крыму, АбхазииЮжной Осетии, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Данное решение вступило в силу 11 января 2023 года.

Общество,МЧС России,ЕС,
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