В Минюсте объяснили, как определяют иноагентов

Замглавы Минюста РФ Олег Свириденко рассказал, что иноагентом россиянина могут признать только на основании юридически подтвержденных фактов. Об этом сообщает ТАСС.

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Так Свириденко прокомментировал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», вступивший в силу в конце 2022 года. Документ обобщил нормы российского законодательства об иноагентах и ввел новые положения.

По этому закону, иноагент - это лицо, получившее поддержку из за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политикой, сбором данных о военной деятельности РФ или распространением информации для неограниченного круга лиц.

Поддержкой, из-за которой могут признать иноагентом, считается получение денег, какого-либо имущества или организационно-методической, научно-технической/другой помощи.

Иноагентами могут признавать юрлиц, общественные объединения и физлиц вне зависимости от их гражданства.

«Все решения о включении лиц в реестр иностранных агентов основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел», - рассказал Свириденко.