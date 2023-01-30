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18 минут назад

В Минюсте объяснили, как определяют иноагентов

Мария Иванова

Замглавы Минюста РФ Олег Свириденко рассказал, что иноагентом россиянина могут признать только на основании юридически подтвержденных фактов. Об этом сообщает ТАСС.

В Минюсте объяснили, как определяют иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Свириденко прокомментировал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», вступивший в силу в конце 2022 года. Документ обобщил нормы российского законодательства об иноагентах и ввел новые положения.

По этому закону, иноагент - это лицо, получившее поддержку из за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политикой, сбором данных о военной деятельности РФ или распространением информации для неограниченного круга лиц.

Поддержкой, из-за которой могут признать иноагентом, считается получение денег, какого-либо имущества или организационно-методической, научно-технической/другой помощи.

Иноагентами могут признавать юрлиц, общественные объединения и физлиц вне зависимости от их гражданства.

«Все решения о включении лиц в реестр иностранных агентов основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел», - рассказал Свириденко.

Он подчеркнул, что в новой редакции реестра стали публиковать больше данных об иноагентах. Речь в основном идет об информации из открытых источников.

Общество,Олег Свириденко,Минюст России,
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