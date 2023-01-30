В Минюсте объяснили, как определяют иноагентов

Замглавы Минюста РФ Олег Свириденко рассказал, что иноагентом россиянина могут признать только на основании юридически подтвержденных фактов. Об этом сообщает ТАСС.
Так Свириденко прокомментировал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», вступивший в силу в конце 2022 года. Документ обобщил нормы российского законодательства об иноагентах и ввел новые положения.
По этому закону, иноагент - это лицо, получившее поддержку из за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политикой, сбором данных о военной деятельности РФ или распространением информации для неограниченного круга лиц.
Поддержкой, из-за которой могут признать иноагентом, считается получение денег, какого-либо имущества или организационно-методической, научно-технической/другой помощи.
Иноагентами могут признавать юрлиц, общественные объединения и физлиц вне зависимости от их гражданства.
«Все решения о включении лиц в реестр иностранных агентов основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел», - рассказал Свириденко.
Он подчеркнул, что в новой редакции реестра стали публиковать больше данных об иноагентах. Речь в основном идет об информации из открытых источников.