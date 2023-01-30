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1 час назад

Россияне пожаловались на невозможность получить биометрический загранпаспорт

Lenta.ru

Жители ряда регионов РФ пожаловались на невозможность получить загранпаспорт нового поколения сроком действия 10 лет. Об этом порталу TourDom рассказали турагенты в Telegram-канале для экспертов «Крыша ТурДома В2В».

Россияне пожаловались на невозможность получить биометрический загранпаспорт
Фото: ТАССТАСС

Эксперты подчеркнули, что проблемы с выдачей биометрических загранпаспортов у россиян зафиксированы в Смоленской области и Москве. Так, жителям Смоленска, пытающимся подать документы на загранпаспорт, приходят «письма счастья» о том, что изготовление 10-летних паспортов приостановлено из-за проблем у «Гознака». Точной даты начала возобновления приема документов пока нет, однако ориентировочные сроки — вторая половина марта 2023 года.

По информации Telegram-канала Travel News, также проблемы с оформлением загранпаспортов нового образца появились в Орске, на Камчатке, в Тверской области. Основными причинами приостановки выдачи документов указаны «технические проблемы».

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза утвердил решение не признавать некоторые российские загранпаспорта. Так, речь идет о документах, выданных в новых регионах России, — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Крыма — а также в Абхазии и Южной Осетии.

Общество,Гознак,Совет Европы,
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