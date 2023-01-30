В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
40 минут назад

АТОР предупредила о нехватке номеров в отелях Абхазии летом 2023 года

Москва24

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что на этапе ранних продаж летнего сезона 2023 года Абхазия является одним из наиболее востребованных туристических направлений.

АТОР предупредила о нехватке номеров в Абхазии этим летом
Фото: ТАССТАСС

По данным "Интуриста", спрос на туры в Абхазии по акции раннего бронирования вырос в три раза по сравнению с 2022 годом. В Fun&Sun было зафиксировано увеличение продаж в 2,5 раза. Представители национального туроператора "Алеан" заявили, что рост спроса составляет 67%. В "Дельфине" сообщают об увеличении популярности направления на 60–65%.

Сообщается, что туристов привлекает комфортное расположение страны и ее геополитическая стабильность. Также в качестве преимущества покупатели отмечают длительный купальный сезон и комфортные цены. Эксперты утверждают, что номера в отелях при таком спросе закончатся очень быстро.

"В Абхазии ограничен отельный фонд и максимум, который может принять регион – это 1,5–2 миллиона туристов. Этим летом прогнозируем рост турпотока в Абхазию на уровне 20%, а значит, проблема дефицита мест в гостиницах и пансионатах еще больше усугубится", – отметил вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Участники рынка отмечают, что по акции раннего бронирования купить туры на лето со скидкой можно от 10 до 20%.

Российский турист назвал недостатки отдыха в Абхазии

Ранее стало известно, что Москва, Сочи и Турция стали самыми популярными туристическими направлениями у россиян в январе 2023. Также аналитики заметили интерес путешественников к Минеральным Водам, Пхукету, Еревану и Махачкале.

Общество,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители