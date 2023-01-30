Исследование Rambler&Co: для планирования у россиян два ориентира

Согласно опросу, примерно каждый десятый хоть и строит планы, но действует «по наитию».

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более 300 тысяч интернет-пользователей со всей России и узнали их мнение о горизонте планирования и отношению к тайм-менеджменту.

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Выяснилось, что 74% респондентов предпочитают краткосрочное планирование, а 26% – долгосрочное.

Уверенность в правильном решении опрошенные россияне обосновывают по-разному. Те, кто принимают быстрые решения, руководствуются новостями о ситуации в России и мире (43%), немногим меньшее количество респондентов надеются на свой жизненный опыт (41%) и 12% привыкли действовать «по наитию». Только 2% готовы прислушиваться к мнению уважаемых ими людей, 1% верят гороскопам и предсказаниям, 1% действуют, исходя из религиозных убеждений.

Больше половины (54%) тех, кто думают на перспективу, руководствуются своим жизненным опытом, 28% принимают решения, исходя из новостной повестки, а «по наитию» действуют 11%. В этой группе респондентов больше тех, кто верит гороскопам и предсказаниям (3%), а также мнению уважаемых ими людей (2%) и своим религиозным убеждениям (2%).

Планирование – лишь часть успеха. Для того чтобы всё осуществилось, нужен грамотный тайм-менеджмент. 79% россиян уверены, что умеют распоряжаться своим временем, 21% признались, что часто не успевают решать жизненные и бизнес-задачи.

Респонденты, которым удаётся грамотно выстроить свой день, поделились своими секретами. Из них 55% обладают врождённым чутьем без каких бы то ни было лайфхаков. 26% всегда составляют списки задач на день, 9% ответственно ведут электронный календарь, 7% пользуются приложениями для планирования (таск-менеджерами). У 2% есть друзья или коллеги, которые постоянно им напоминают, что и когда делать, 1% в настоящее время читают книги по тайм-менеджменту.

Большинство (52%) респондентов, которые не умеют планировать своё время (напомним, их 21% от общего количества), пытаются это исправить и пока не получили желаемого результата. Более трети (37%) с этим смирились, но 6% продолжают осваивать специальные приложения, 4% читают тематические книги, 1% собираются записаться на курсы по тайм-менеджменту.

Несмотря на разное отношение к собственному планированию времени, большинство участников опроса (80%) плохо относятся к опозданиям других людей на встречи. 14% полагают, что задержаться на 10-15 минут – норма, 5% не осуждают других, потому что сами замечают за собой подобное, а 1% уверены, что и полчаса подождать можно, но дольше – ни в коем случае.