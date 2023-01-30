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29 минут назад

В Италии признали ошибкой считать российский народ недругом

Lenta.ru

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Европа должна сохранить каналы диалога с гражданским обществом в России. Свою точку зрения он выразил в интервью газете Corriere della Sera.

В Италии признали ошибкой считать российский народ недругом
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Политик признал, что «было бы ошибкой считать российский народ недругом». По его мнению, европейские страны должны быть открыты для туристов из России — Крозетто подчеркнул, что никогда не разделял идею недопуска российских артистов, спортсменов и граждан в Европу.

При этом он отметил, что каналы диалога надо оставить открытыми в отношении гражданского общества, а не политических элит.

«Было бы лучше, если бы люди приезжали в Европу, чтобы услышать другой голос. Мы должны продолжать помогать Украине, потому что альтернативы нет, но мы можем показать российскому народу, что такое западная свобода демократия и мир», — добавил министр обороны.

Ранее сообщалось о российской туристке, которая пыталась улететь к жениху в Испанию и получила отказ в трех консульствах. Так, ей не дали визу несмотря на наличие брони в отеле, банковской справки с остатком на счете в размере 700 тысяч рублей, медстраховки и сопроводительного письма от жениха.

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