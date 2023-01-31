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29 минут назад

В Москве за сутки выявили 1 359 случаев коронавируса

Москва24иещё 1

В столице за сутки выявили 1 359 случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего в Москве с начала пандемии зарегистрировали 3 346 738 случаев коронавируса. Умерли за сутки 13 человек.

В Москве за сутки выявили 1 359 случаев коронавируса
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Всего с начала пандемии в городе скончались 47 889 человек.

Перебороли болезнь еще 2 458 человека, всего – 3 149 426 пациентов.

В России за сутки обнаружили 5 792 случая заражения коронавируса. За последние 24 часа выздоровели 6 102 человека, скончались 45 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 21 950 192 случая заболевания. За это время вылечились 21 349 279 граждан, а скончались 395 067 пациентов.

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