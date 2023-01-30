Друг Дроздова рассказал о его состоянии

Ранее сообщалось, что Дроздова доставили в больницу с переломами восьми ребер после падения на улице из-за ледяных дождей. Его друг Константин Мирошник рассказал, что ученый оказался в больнице еще неделю назад, а уже через неделю его должны выписать. Полное восстановление, по прогнозам врачей, продлится не меньше двух месяцев.