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59 минут назад

Телеведущий Дроздов после переломов неделю проведет в больнице

Газета.Ru

Телеведущий Николай Дроздов после перелома нескольких ребер ближайшую неделю проведет в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на друга Дроздова — композитора Дмитрия Дунаева.

Друг Дроздова рассказал о его состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

85-летний зоолог и путешественник находится в обычной палате и чувствует себя хорошо.

«Состояние нормальное, все хорошо», — сказал Дунаев.

Дата выписки Дроздова еще не известна.

«Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку. Может, побольше», — заключил композитор.

Легендарный телеведущий Николай Дроздов попал в больницу

Ранее сообщалось, что Дроздова доставили в больницу с переломами восьми ребер после падения на улице из-за ледяных дождей. Его друг Константин Мирошник рассказал, что ученый оказался в больнице еще неделю назад, а уже через неделю его должны выписать. Полное восстановление, по прогнозам врачей, продлится не меньше двух месяцев.

Общество,Дмитрий Дунаев,Николай Дроздов,
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