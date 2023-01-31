Подробности о состоянии госпитализированного в Москве Николая Дроздова узнал художник Никас Сафронов — ученый вышел на связь из больничной палаты. Часть беседы с профессором по видеосвязи публикует Shot.

«Ну я рад тебя видеть, что ты все-таки там улыбаешься. Спасибо тебе, мой дорогой», — говорит Сафронов Дроздову.

На ролике видно, что ученый находится в больничной палате сразу в двух очках. Он улыбается и с удовольствием общается с приятелем.