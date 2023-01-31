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17 минут назад

Госпитализированный Николай Дроздов вышел на связь из больничной палаты

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Подробности о состоянии госпитализированного в Москве Николая Дроздова узнал художник Никас Сафронов — ученый вышел на связь из больничной палаты. Часть беседы с профессором по видеосвязи публикует Shot.

«Ну я рад тебя видеть, что ты все-таки там улыбаешься. Спасибо тебе, мой дорогой», — говорит Сафронов Дроздову.

На ролике видно, что ученый находится в больничной палате сразу в двух очках. Он улыбается и с удовольствием общается с приятелем.

Госпитализированный Николай Дроздов поразил врачей своей привычкой

Ранее о состоянии здоровья 85-летнего ведущего телепередачи «В мире животных» рассказала его жена Татьяна. «Ему лучше. Рядом с ним дочка младшая, она о нем заботится. Процесс [восстановления] долгий», — сообщила она. О госпитализации Дроздова стало известно 29 января. У телеведущего были диагностированы множественные переломы и ушибы после падения.

Общество,Видео,Никас Сафронов,Николай Дроздов,
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