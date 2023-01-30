Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Ольга Когут

Актриса Ольга Когут скончалась в возрасте 53 лет. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на пресс-службу Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.

«Помним Олю как замечательного партнера, актрису неповторимой харизмы, чуткого человека... Сколько еще проектов можно было реализовать...» — сообщили в пресс-службе.

Когут дебютировала в кино в начале 90-х. В ее фильмографии более 30 ролей. Артистка сыграла в таких проектах, как «Преступление в фокусе», «Билет на двоих», «Возвращение Мухтара», «12 стульев», «Непокоренный».