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51 минуту назад

Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Ольга Когут

Газета.Ruиещё 1

Актриса Ольга Когут скончалась в возрасте 53 лет. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на пресс-службу Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.

Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Ольга Когут
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Причина смерти неизвестна. Представители театра передали искренние соболезнования родным и близким артистки.

«Помним Олю как замечательного партнера, актрису неповторимой харизмы, чуткого человека... Сколько еще проектов можно было реализовать...» — сообщили в пресс-службе.

Когут дебютировала в кино в начале 90-х. В ее фильмографии более 30 ролей. Артистка сыграла в таких проектах, как «Преступление в фокусе», «Билет на двоих», «Возвращение Мухтара», «12 стульев», «Непокоренный».

Ранее умер американский певец Барретт Стронг.

Общество,Ольга Когут,
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