Россиянам дали советы по безопасному шопингу в «киберпонедельник»

Аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов дал россиянам советы по безопасному шопингу в «киберпонедельник». В беседе с «Лентой.ру» IT-специалист рекомендовал не совершать покупки при переходе по рекламному баннеру на сайтах.

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«Злоумышленники используют разные схемы: рассылают фишинговые письма, создают фейковую рекламу или поддельные сайты», — напомнил Янбулатов.

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Мошенники, как отметил эксперт, предлагают чересчур выгодные акции, призывают поучаствовать в розыгрыше призов и часто учитывают новостную повестку. «Например, приглашают на распродажу товаров бренда, который закрыл бизнес в России», — пояснил он. Специалист посоветовал россиянам всегда проверять название доменов и дату их регистрации.

«Если вас заинтересовал баннер с акцией, найдите официальный сайт магазина или верифицированный аккаунт в соцсетях и проверьте, действительно ли там идет распродажа», — рекомендовал Янбулатов.

Эксперт также отметил, что многие пользователи устанавливают расширения для браузеров, чтобы получать кешбэк, а также узнавать об акциях в любимых магазинах, однако нередко злоумышленники пользуются желанием покупателей сэкономить. «Чтобы не установить вредоносное расширение, нужно скачивать такие программы только с официальных и проверенных сайтов», — предупредил специалист.

Янбулатов напомнил, что продавец никогда не будет заинтересован в том, чтобы предоставлять своим клиентам 90-процентную скидку. «Он вряд ли станет торговать в убыток даже с целью привлечь аудиторию», — подчеркнул он.

Кроме того, при скачивании приложений магазинов стоит обращать внимание на отзывы пользователей, чтобы случайно не установить мошенническую версию, отметил эксперт. «Ключевое правило — всегда быть начеку и не поддаваться приемам маркетологов, которые пытаются ускорить процесс покупки и добавляют на сайты провоцирующие призывы к действию или таймер обратного отсчета до конца скидок», — сказал специалист.

По его словам, уловки мошенников оказываются успешными только из-за невнимательности покупателей. «При оформлении заказов со смартфонов и компьютеров нужно убедиться, что операционная система устройства и приложения обновлены до последних версий», — посоветовал Янбулатов. Он напомнил, что разработчики программ регулярно выпускают обновления, чтобы защищать пользователей от угроз.