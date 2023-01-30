В России разработали правила по общению госслужащих с населением

В рекомендациях подчёркивается, что ответы чиновников на запросы граждан канцеляризмами и шаблонами отвращают от диалога и вызывают раздражение равнодушной реакцией.

Как сообщает газета «Известия», госслужащих призывают быть этичными, проявлять эмпатию. В методичке сказано, что ответ на запрос должен быть информативным, содержать чёткие инструкции для дальнейших действий. Так также указывается, что госслужащие должны понимать, кому они отвечают, какие у человека возраст, образование и жизненные ситуации.