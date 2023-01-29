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1 час назад

Названы способы избежать обмана при приеме на работу

Мослента

Способы избежать обмана при приеме на работу назвал «Известиям» эксперт по уголовному процессу компании «Актион Право» Ислам Рамазанов. В первую очередь, он посоветовал тщательно проверять информацию о работодателе.

Названы способы избежать обмана при приеме на работу
Фото: Dylan Gillis / UnsplashDylan Gillis / Unsplash

Эксперт порекомендовал при рассмотрении вакансии ознакомиться с официальным сайтом компании и с данными о ней на крупных рекрутинговых порталах. Кроме того, нельзя передавать потенциальному нанимателю личные данные из банковской сферы.

«Важно помнить, что начисление заработной платы производится по реквизитам, а не по платежным данным, таким, как номер карты, код с обратной стороны или срок действия. И конечно, никому и никогда нельзя сообщать коды аутентификации из SMS», — предупредил Рамазанов.

Директор по информационным технологиям компании AtreIdea Сергей Нейронов добавил, что слишком хорошее предложение о работе может быть признаком общения с мошенниками. Если на почту пришло сообщение о вакансии, на которую человек не откликался, не стоит переходить по ссылкам и отправлять данные — письмо может оказаться спамом или уловкой аферистов. Кроме того, при сомнениях важно задавать все интересующие вопросы при общении с работодателем.

«Самое главное — всегда оставайтесь бдительны. Ситуации в жизни могут быть совершенно разными, а мошенники профессионально умеют входить в доверие и вести непринужденные беседы, через них получая всю нужную информацию», — заключил Рамазанов.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с предложением работы. Злоумышленники размещают в сети вакансии о поиске сотрудников, а затем входят в доверие к соискателю и похищают деньги.

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