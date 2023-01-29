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25 минут назад

Певец Дунаев рассказал о состоянии госпитализированного с переломами ребер Дроздова

Илья Родин

Певец Дмитрий Дунаев рассказал РЕН ТВ о состоянии знаменитого путешественника Николая Дроздова. Он пояснил, что сообщения о попадании в реанимацию телеведущего не соответствуют действительности.

Появились подробности о состоянии госпитализированного Дроздова
Фото: РамблерРамблер

Дунаев уточнил, что по дороге в МГУ Николай Дроздов «неудачно вышел из машины, поскользнулся, упал и сломал пару ребер».

Певец отметил, что после падения ученый пришел на работу. Оттуда его отвезли в больницу на частной машине, скорую никто не вызывал.

«Состояние Николая Николаевича уже лучше. Ни в какой реанимации он не лежал. Он лежал один или два дня в палате интенсивной терапии», - подчеркнул Дунаев.

Врачи переживали, что у пациента могут быть повреждены внутренние органы после падения, потому продержали его в палате, заметил певец.

Николай Дроздов госпитализирован с множественными переломами

Дунаев резюмировал, что в настоящее время Николай Дроздов идет на поправку.

Общество,Дмитрий Дунаев,Николай Дроздов,МГУ,
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