Появились подробности о состоянии госпитализированного Дроздова

Певец Дмитрий Дунаев рассказал РЕН ТВ о состоянии знаменитого путешественника Николая Дроздова. Он пояснил, что сообщения о попадании в реанимацию телеведущего не соответствуют действительности.
Дунаев уточнил, что по дороге в МГУ Николай Дроздов «неудачно вышел из машины, поскользнулся, упал и сломал пару ребер».
Певец отметил, что после падения ученый пришел на работу. Оттуда его отвезли в больницу на частной машине, скорую никто не вызывал.
«Состояние Николая Николаевича уже лучше. Ни в какой реанимации он не лежал. Он лежал один или два дня в палате интенсивной терапии», - подчеркнул Дунаев.
Врачи переживали, что у пациента могут быть повреждены внутренние органы после падения, потому продержали его в палате, заметил певец.
Дунаев резюмировал, что в настоящее время Николай Дроздов идет на поправку.