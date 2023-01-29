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23 минуты назад

В Челябинске и Магнитогорске в третий раз отменили концерты "ДДТ"

Газета.Ruиещё 3

На официальном сайте «ДДТ» появилось сообщение о том, что концерты группы в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге отменены.

В Челябинске и Магнитогорске в третий раз отменили концерты "ДДТ"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По независящим от группы и организаторов причинам концерты в Челябинске (17 февраля 2023 года), в Магнитогорске (19 февраля 2023 года) и Оренбурге (21 февраля 2023 года) переносятся на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Представители «ДДТ» пообещали назвать новые даты, «как только появится возможность».

Изначально выступления коллектива должны были пройти в 2020 году. Позже их перенесли на 2022 год, в потом на февраль 2023 года. Приобретенные билеты будут действительны на новые даты концертов.

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