В Челябинске и Магнитогорске в третий раз отменили концерты "ДДТ"

На официальном сайте «ДДТ» появилось сообщение о том, что концерты группы в Челябинске , Магнитогорске и Оренбурге отменены.

«По независящим от группы и организаторов причинам концерты в Челябинске (17 февраля 2023 года), в Магнитогорске (19 февраля 2023 года) и Оренбурге (21 февраля 2023 года) переносятся на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Изначально выступления коллектива должны были пройти в 2020 году. Позже их перенесли на 2022 год, в потом на февраль 2023 года. Приобретенные билеты будут действительны на новые даты концертов.