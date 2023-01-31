В России выявили 5792 новых случая коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 31 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 45 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1337 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 6102 пациента, отмечается на портале.