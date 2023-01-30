В РФ выявили 5 979 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 5 979 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

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Госпитализация потребовалась для 380 пациентов.

Сообщается, что после прохождения лечения выздоровел 3 861 человек. Всего коронавирусом в РФ переболели 21 343 177 пациентов.

В Оперштабе подтвердили 38 новых летальных случаев среди пациентов с выявленной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.