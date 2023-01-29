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36 минут назад

Россияне вспомнили любимые дворовые игры детства

Мослента

Любимые дворовые игры детства обсудили россияне в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне вспомнили любимые дворовые игры детства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как же много было раньше дворовых игр! Живое общение и активный образ жизни был. А сейчас вообще ничего не знают, кроме телефона, к сожалению», — заметил автор поста.

Многие юзеры его поддержали. Они вспомнили, как играли в классики, резиночку, семейку и городки, а также строили шалаши в соседских огородах.

«Мне нравилось играть в слона. Образовывали гору, умудрялись в этом положении передвигаться, а потом — врассыпную», — вспомнила одну из любимых игр участница дискуссии.

Несколько подписчиков интернет-сообщества отметили, что и сегодня не все дети увлечены исключительно смартфонами.

«У нас дети играют в вышибалы, классики, пол — это лава (аналог советской игры выше ноги от земли), и это даже не все», — поделилась россиянка.

Ранее об одном из главных развлечений своего детства рассказала известная модель, экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова. Много лет назад ей нравилось играть в «Змейку» на кнопочном телефоне фирмы Nokia.

Общество,Анастасия Решетова,Тимати,
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