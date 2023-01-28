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7 минут назад

Признанный иноагентом представитель Далай-ламы Омбадыков ушел с поста в Калмыкии

Газета.Ru

Почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков), которого Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов, покинул пост верховного ламы Калмыкии. Об этом говорится на сайте Центрального хурула Калмыкии.

Признанный иноагентом представитель Далай-ламы ушел с поста в РФ
Фото: ТАССТАСС

«Мне стало известно, что 27 января 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло мое имя в реестр иностранных агентов. В сложившейся ситуации считаю целесообразным передать все полномочия, связанные с постом Шаджин-ламы Республики Калмыкия, ныне действующему настоятелю Централизованной религиозной организации Калмыцкий центральный буддийский монастырь «Геден Шеддуп Чой Корлинг» геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову)», — сказано в обращении Омбадыкова.

Он также пожелал народу Калмыкии и всем последователям буддизма сохранять мужество, стойкость и «приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия» в трудные времена.

Далай-Лама рассказал о полученном от Будды подарке

Ранее Тэло Тулку Ринпоче призвал в Новый год быть сострадательными и заниматься благотворительностью, а также не забывать о молитве.

Общество,Минюст России,
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