Признанный иноагентом представитель Далай-ламы ушел с поста в РФ

Почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков), которого Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов, покинул пост верховного ламы Калмыкии. Об этом говорится на сайте Центрального хурула Калмыкии.
«Мне стало известно, что 27 января 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло мое имя в реестр иностранных агентов. В сложившейся ситуации считаю целесообразным передать все полномочия, связанные с постом Шаджин-ламы Республики Калмыкия, ныне действующему настоятелю Централизованной религиозной организации Калмыцкий центральный буддийский монастырь «Геден Шеддуп Чой Корлинг» геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову)», — сказано в обращении Омбадыкова.
Он также пожелал народу Калмыкии и всем последователям буддизма сохранять мужество, стойкость и «приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия» в трудные времена.
Ранее Тэло Тулку Ринпоче призвал в Новый год быть сострадательными и заниматься благотворительностью, а также не забывать о молитве.