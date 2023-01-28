Умер журналист и писатель Александр Цирульников

«Александр Маркович по-настоящему любил Нижегородскую область, был ее патриотом. При этом его работы всегда были интересны широкому кругу людей, находили отклик у зрителей, читателей, слушателей. В его книгах и репортажах не было сиюминутной конъюнктуры, стремления любой ценой завоевать внимание», — сказал губернатор.