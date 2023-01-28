Меган Маркл перестала появляться с принцем Гарри на публике

Обсуждение автобиографической книги принца Гарри «Запасной» неожиданно сменилось волнением поклонников герцогов Сассекских по поводу исчезновения Меган Маркл.

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После выхода книги мужа, ее больше не видно на ток-шоу, она не дает интервью, и даже не появляется вместе с Гарри на светских мероприятиях. Теперь подписчики спорят о том, что случилось с Меган.

Из самых популярных вариантов присутствуют ссора супругов на почве ходивших до этого слухов о разводе, разные взгляды на дальнейшие отношения с королевской семьей и даже дележка многомиллионного гонорара, который получил Гарри за свои мемуары.

Американские инсайдеры тоже внесли свои лепту в обсуждение и выдвинули собственные версии.

Например, своим исчезновением Меган якобы хочет дистанцироваться от Гарри и показать всему миру, что он «топит» королевскую семью по собственному зову сердца, а не под ее давлением.

Есть и такая версия, что в книгу Гарри вошли фрагменты, которые Маркл хотела включить в собственные мемуары, работу над которыми она ранее анонсировала.