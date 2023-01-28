В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
40 минут назад

Меган Маркл перестала появляться с принцем Гарри на публике

Inc-News

Обсуждение автобиографической книги принца Гарри «Запасной» неожиданно сменилось волнением поклонников герцогов Сассекских по поводу исчезновения Меган Маркл.

Меган Маркл перестала появляться с принцем Гарри на публике
Фото: Inc-NewsInc-News

После выхода книги мужа, ее больше не видно на ток-шоу, она не дает интервью, и даже не появляется вместе с Гарри на светских мероприятиях. Теперь подписчики спорят о том, что случилось с Меган.

Из самых популярных вариантов присутствуют ссора супругов на почве ходивших до этого слухов о разводе, разные взгляды на дальнейшие отношения с королевской семьей и даже дележка многомиллионного гонорара, который получил Гарри за свои мемуары.

Американские инсайдеры тоже внесли свои лепту в обсуждение и выдвинули собственные версии.

Например, своим исчезновением Меган якобы хочет дистанцироваться от Гарри и показать всему миру, что он «топит» королевскую семью по собственному зову сердца, а не под ее давлением.

Есть и такая версия, что в книгу Гарри вошли фрагменты, которые Маркл хотела включить в собственные мемуары, работу над которыми она ранее анонсировала.

Как бы там не было, но многие пользователи уверены – супруги Сассекские играют в какую-то собственную игру для привлечения к себе дополнительного внимания, чтобы впоследствии иметь с этого еще большую выгоду для себя.

Общество,принц Гарри,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители