Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России

Правительство РФ одобрило изменения в конституционные законы о флаге и гимне России. Об этом сообщает сайт кабмина.

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В закон «О Государственном флаге Российской Федерации» предусматривается внести изменение: слова «Корабельным уставом» дополнить словами «Военно-Морского Флота».

Также в законе о гимне страны после слов «общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации» будут добавлены слова «и Корабельным уставом Военно-Морского Флота».

Проект федерального конституционного закона будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке.