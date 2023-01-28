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15 минут назад

Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России

Майк Габриелян

Правительство РФ одобрило изменения в конституционные законы о флаге и гимне России. Об этом сообщает сайт кабмина.

Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В закон «О Государственном флаге Российской Федерации» предусматривается внести изменение: слова «Корабельным уставом» дополнить словами «Военно-Морского Флота».

Также в законе о гимне страны после слов «общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации» будут добавлены слова «и Корабельным уставом Военно-Морского Флота».

Проект федерального конституционного закона будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке.

Ранее стало известно, что российские боксеры после долгого перерыва выступят на международном турнире с флагом и гимном.

Общество,Госдума,Правительство РФ,
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