Россиян предупредили о возможности заболеть гриппом дважды за сезон

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости предупредила, что человек может дважды за один сезон переболеть гриппом. В связи с этим она посоветовала вакцинироваться даже в том случае, если человек выздоровел вылечился от вируса.

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«За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа», — заявила эксперт.

По ее словам, заболевание одним из штаммов гриппа не дает гарантии того, что после этого пациент не заразиться другим, поскольку иммунная система человека хоть и вырабатывает антитела, но они не способны обеспечить полную защиту от других разновидностей вируса. Пшеничная пояснила, что вакцины содержат в себе антигены сразу против трех-четырех штаммов вируса гриппа подтипов А и В.