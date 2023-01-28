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12 минут назад

Роспотребнадзор предупредил о возможности заболеть гриппом дважды за сезон

Lenta.ru

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости предупредила, что человек может дважды за один сезон переболеть гриппом. В связи с этим она посоветовала вакцинироваться даже в том случае, если человек выздоровел вылечился от вируса.

Россиян предупредили о возможности заболеть гриппом дважды за сезон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа», — заявила эксперт.

По ее словам, заболевание одним из штаммов гриппа не дает гарантии того, что после этого пациент не заразиться другим, поскольку иммунная система человека хоть и вырабатывает антитела, но они не способны обеспечить полную защиту от других разновидностей вируса. Пшеничная пояснила, что вакцины содержат в себе антигены сразу против трех-четырех штаммов вируса гриппа подтипов А и В.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что иммунитет у людей, переболевших гриппом, может сохраняться от полугода до полутора лет. Он уточнил, что иммунитет появляется именно к тому штамму, который перенес пациент.

Общество,Николай Крючков,Роспотребнадзор,
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