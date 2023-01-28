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15 минут назад

Ведущий Первого канала назвал город с самыми изящными жительницами

Мослента

Город с самыми изящными жительницами назвал в интервью «Мосленте» ведущий проекта «Жизнь своих» на Первом канале Евгений Кривцов. По его мнению, это Владивосток.

Ведущий назвал город с самыми изящными жительницами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Город сочетает в себе огромное количество культур: и Россия, и Китай, и Япония, и Корея… Какой-то безумный замес! Сам город потрясающе красивый: море, порт, мосты, холмы. А девушки там какие изящные!» — поделился он.

Он добавил, что в России очень много красивых мест и особенно выделил Тыву с ее холмами, Карелию с бесконечными лесами и озерами, а также Якутию.

Ранее профессии с самыми красивыми специалистами назвали россияне в опросе известного сервиса. Больше всего красивых женщин, по мнению 23 процентов россиян, работает в шоу-бизнесе.

Общество,Евгений Кривцов,Первый канал,
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