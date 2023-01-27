Россиян предупредили о подорожании туров в Турцию

«Отели уверены в своей загрузке и смело повышают цены. Мы пока продаем путевки по расценкам лета 2022 года, но, когда акция раннего бронирования закончится, они будут гораздо выше. На конец февраля стоимость уже плавно повышается — примерно на 30 процентов от того, что было год назад», — отметили там.