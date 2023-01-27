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40 минут назад

Раскрыта стоимость туров в Турцию летом 2023 года

Елена Прошина

Цены на летние путевки в Турцию вырастут на 15-30 процентов. Об этом «РИА Новости» рассказали представители отрасли.

Россиян предупредили о подорожании туров в Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, повышение цен связано с ростом цен в отелях Турции и высоким спросом на путевки в страну со стороны других рынков, в том числе европейского. Эту информацию также подтвердили в «Интуристе».

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«Отели уверены в своей загрузке и смело повышают цены. Мы пока продаем путевки по расценкам лета 2022 года, но, когда акция раннего бронирования закончится, они будут гораздо выше. На конец февраля стоимость уже плавно повышается — примерно на 30 процентов от того, что было год назад», — отметили там.

При этом туроператоры уверены, что повышение цен на путевки в Турцию никак не отразятся на спросе на них со стороны россиян, поскольку страна является самым массовым рынком и имеет доступную перевозку из различных городов РФ. Однако рост стоимости отдыха может заставить путешественников выбирать более бюджетные отели по сравнению с теми, к которым они привыкли, считают в «Интуристе».

Общество,Дмитрий Горин,
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