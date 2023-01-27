Россиян предупредили о подорожании туров в Турцию

Цены на летние путевки в Турцию вырастут на 15-30 процентов. Об этом «РИА Новости» рассказали представители отрасли.
По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, повышение цен связано с ростом цен в отелях Турции и высоким спросом на путевки в страну со стороны других рынков, в том числе европейского. Эту информацию также подтвердили в «Интуристе».
«Отели уверены в своей загрузке и смело повышают цены. Мы пока продаем путевки по расценкам лета 2022 года, но, когда акция раннего бронирования закончится, они будут гораздо выше. На конец февраля стоимость уже плавно повышается — примерно на 30 процентов от того, что было год назад», — отметили там.
При этом туроператоры уверены, что повышение цен на путевки в Турцию никак не отразятся на спросе на них со стороны россиян, поскольку страна является самым массовым рынком и имеет доступную перевозку из различных городов РФ. Однако рост стоимости отдыха может заставить путешественников выбирать более бюджетные отели по сравнению с теми, к которым они привыкли, считают в «Интуристе».