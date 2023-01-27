Назван самый популярный вокзал в России

Ярославский вокзал Москвы стал самым популярным в 2022 году, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (один из 16 территориальных филиалов Российских железных дорог). Он оказался лидером по пассажиропотоку среди всех вокзалов, пишет РБК.

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В прошлом году с Ярославского вокзала столицы отправились почти 26 млн пассажиров, 23 млн из них воспользовались пригородными электропоездами и около 2,7 млн — поездами дальнего следования. Отсюда ходят электрички в подмосковные Мытищи, Пушкино, Софрино, Красноармейск, Сергиев Посад, Александров, Болшево, Подлипки и другие столичные пригороды. Дальние поезда прибывают и отправляются с этого вокзала в Забайкалье (Чита), республики Хакасия (Абакан) и Коми (Воркута), на Дальний Восток (Владивосток), в Приволжье (Киров), города Золотого кольца России и в других направлениях.

Также в тройку лидеров по пассажиропотоку вошли Курский и Казанский вокзалы Москвы. С этих вокзальных комплексов в поездки и путешествия отправились 23,6 млн и 17,8 млн пассажиров соответственно.