В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
49 минут назад

Назван самый популярный вокзал в России

РЖД-Партнер

Ярославский вокзал Москвы стал самым популярным в 2022 году, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (один из 16 территориальных филиалов Российских железных дорог). Он оказался лидером по пассажиропотоку среди всех вокзалов, пишет РБК.

Назван самый популярный вокзал в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошлом году с Ярославского вокзала столицы отправились почти 26 млн пассажиров, 23 млн из них воспользовались пригородными электропоездами и около 2,7 млн — поездами дальнего следования. Отсюда ходят электрички в подмосковные Мытищи, Пушкино, Софрино, Красноармейск, Сергиев Посад, Александров, Болшево, Подлипки и другие столичные пригороды. Дальние поезда прибывают и отправляются с этого вокзала в Забайкалье (Чита), республики Хакасия (Абакан) и Коми (Воркута), на Дальний Восток (Владивосток), в Приволжье (Киров), города Золотого кольца России и в других направлениях.

Также в тройку лидеров по пассажиропотоку вошли Курский и Казанский вокзалы Москвы. С этих вокзальных комплексов в поездки и путешествия отправились 23,6 млн и 17,8 млн пассажиров соответственно.

Как отметили в компании, всего в прошлом году со столичных вокзалов уехали на поездах около 131,4 млн человек, что в десять раз больше населения Москвы и в 15 раз — населения Подмосковья. По сравнению с предыдущим годом показатель общего пассажиропотока вырос на 6%. Всего в столице действует десять вокзалов, самый новый из них (Восточный) был открыт в мае 2021 года и объединил курское направление железной дороги, станции метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).

Общество,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители